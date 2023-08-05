«Бешикташ» сделал первое предложение по украинскому хавбеку «Марселя» Руслану Малиновскому

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский может стать игроком турецкого «Бешикташа» этим летом. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, несмотря на то что Малиновский перешёл во французский клуб из «Аталанты» всего полгода назад, он, скорее всего, покинет команду. «Марсель» значительно усилил атакующую линию этим летом, и для Руслана не будет места на поле в новом сезоне. «Бешикташ» проявляет сильный интерес к украинцу — турецкий клуб уже отправил первое предложение по игроку и ждёт ответа «Марселя». Малиновскому же больше нравится вариант с «Торино», который также проявил к нему интерес. Итальянский клуб уже активно работает над сделкой по аренде 30-летнего футболиста.

Напомним, Малиновский перешёл в «Марсель» из «Аталанты» за € 10 млн в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В составе «Марселя» Малиновский принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив два гола. За «Аталанту» Малиновский провёл 143 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 28 результативных передач.