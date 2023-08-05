Руслан Малиновский, скорее всего, покинет «Марсель» этим летом

Украинский полузащитник «Марселя» Руслан Малиновский может покинуть клуб этим летом.

Как сообщает L’Équipe, Малиновский не впечатлил руководство и тренерский штаб «Марселя» после своего перехода. Планировалось, что украинец станет тем, кто заменит лидера команды Димитри Пайета. Пайет покинул клуб этим летом, но в «Марселе» считают, что Малиновский не оправдал возложенные на него ожидания.

Напомним, Малиновский перешёл в «Марсель» из «Аталанты» за € 10 млн в январе 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В составе «Марселя» Малиновский принял участие в 23 матчах, в которых записал в свой актив два гола. За «Аталанту» Малиновский провёл 143 матча во всех турнирах, забив 30 голов и отдав 28 результативных передач.