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Кристал Пэлас — Олимпик Лион. Прямая трансляция
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Бразильский талант Матеус Франса стал игроком «Кристал Пэлас»

Бразильский талант Матеус Франса стал игроком «Кристал Пэлас»
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19-летний полузащитник «Фламенго» Матеус Франса перешёл в «Кристал Пэлас». Бразильский футболист подпишет пятилетний контракт с «орлами». Об этом сообщает официальный сайт английской команды.

По информации журналиста Фабрицио Романо, бразильский клуб получит за Франсу около € 20 млн сразу, а также ещё € 5 млн в качестве бонусов. Помимо того, если бразильский талант сможет выиграть «Золотой мяч», то «Кристал Пэлас» будет обязан выплатить «Фламенго» дополнительные € 5 млн.

В прошлом Франса провёл 14 матчей за «Фламенго» во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Матеус также помог своей команде выиграть Кубок Либертадорес в 2022 году. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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