«Галатасарай» объявил о подписании контракта с Уилфридом Заха

Форвард сборной Кот-д’Ивуара Уилфрид Заха подписал контракт с турецким «Галатасараем».
«Достигнута договорённость с футболистом Уилфридом Заха на три сезона. Согласно договору игроку будет выплачен подписной бонус в размере € 2,33 млн, зарплата форварда составит € 4,35 млн за сезон после вычета налогов», – сообщает пресс-служба «Галатасарая».
Напомним, Заха отклонил предложение подписать новый четырёхлетний контракт с «Кристал Пэлас». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 27 млн. В завершившемся сезоне-2022/2023 форвард провёл 27 матчей в рамках английской Премьер-лиги, в которых забил семь голов и отдал две результативные передачи.
Помимо «Галатасарая», интерес к игроку проявляли ещё один турецкий клуб «Фенербахче», французский «ПСЖ», итальянский «Лацио» и аравийский «Аль-Наср».
- 24 июля 2023
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