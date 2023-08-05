Митай: не боюсь, что у «Локомотива» будут проблемы с результатами. Команда заматерела

Албанский защитник московского «Локомотива» Марио Митай рассказал, не боится ли он, что у железнодорожников будут такие же проблемы с результатами, как и в прошлом сезоне.

«Не боюсь, что у «Локомотива» будут те же проблемы с результатами, как в прошлом сезоне. Это лишь начало чемпионата — впереди очень много игр. Мы заматерели: команда стала более взрослой», — передаёт слова Митая корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, сегодня, 5 августа, прошёл матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московскими ЦСКА и «Локомотивом». ЦСКА разгромил «Локомотив» со счётом 4:1. «Локомотив» имеет в активе четыре балла после трёх туров чемпионата, занимая седьмую строчку в турнирной таблице. По итогам прошлого розыгрыша железнодорожники смогли занять восьмое место, набрав 45 очков в 30 матчах.