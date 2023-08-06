Валерий Масалитин: в первом тайме играл «Локомотив», а забивал ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ ЦСКА — «Локомотив» (4:1).

«В первом тайме играл «Локомотив», а забивал ЦСКА. «Локомотив» владел преимуществом, но не мог довести до логического конца свои атаки. У ЦСКА было очень много потерь. Кстати пришёлся пенальти. Пока «Локомотив» разбирался что к чему, ЦСКА провёл очень хорошую комбинацию: был хороший вынос от Акинфеева, приём и скидка от Заболотного, подбор Мухина и грамотная игра пяткой Феди, а Гаич реализовал момент.

«Локомотив» играл и довлел, но получил две пробоины в свой паровоз. Им надо было перестроиться. Второй тайм стал получше для ЦСКА. Надо сказать, что, несмотря на ошибку Рядно, в комбинации он отдал голевую передачу. Он провёл неплохой матч очередной раз: мужает на глазах. Радостно, что у ЦСКА молодёжь начинает выходить на первые роли и показывать себя с лучшей стороны», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч 3-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Локомотивом» завершился со счётом 4:1 в пользу армейцев.