Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Тулуза — Рома. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Динамо» Личка: в России нет команд уровня «Зенита»

Главный тренер «Динамо» Личка: в России нет команд уровня «Зенита»
Комментарии

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об уровне соперника команды по сегодняшнему матчу — петербургского «Зенита».

«В России нет команд уровня «Зенита». По-моему в прошлом сезоне здесь победили только «Ахмат» и «Динамо» в Кубке. А мы забили три гола. В первом тайме получалось чуть больше, во втором меньше. Но мы старались до самого конца. Это было счастье», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сегодня, 6 августа, в 3-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» вырвало победу у «Зенита». Матч завершился со счётом 3:2. За московский клуб голами отметились Константин Тюкавин, забивший дважды, Вячеслав Грулёв, за «Зенит» забили Фабиан Бальбуэна и Иван Сергеев.

Материалы по теме
«Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023