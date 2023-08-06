Главный тренер «Динамо» Личка: в России нет команд уровня «Зенита»
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Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Марцел Личка поделился мнением об уровне соперника команды по сегодняшнему матчу — петербургского «Зенита».
«В России нет команд уровня «Зенита». По-моему в прошлом сезоне здесь победили только «Ахмат» и «Динамо» в Кубке. А мы забили три гола. В первом тайме получалось чуть больше, во втором меньше. Но мы старались до самого конца. Это было счастье», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 6 августа, в 3-м туре Российской Премьер-Лиги «Динамо» вырвало победу у «Зенита». Матч завершился со счётом 3:2. За московский клуб голами отметились Константин Тюкавин, забивший дважды, Вячеслав Грулёв, за «Зенит» забили Фабиан Бальбуэна и Иван Сергеев.
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