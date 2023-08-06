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Зенит — Динамо 2:3, результат матча 3-го тура РПЛ 6 августа

«Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах матча 3-го тура РПЛ с «Зенитом»
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Завершился матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретились санкт-петербургский «Зенит» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Алексеем Амелиным (Тула). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Динамо» сумело вырвать победу на последних минутах встречи, игра закончилась со счётом 3:2.

В самом начале матча, на второй минуте, нападающий гостей Константин Тюкавин смог воспользоваться ошибкой защитника «Зенита» Роберта Ренана и открыл счёт во встрече — 1:0 в пользу «Динамо». На 10-й минуте встречи, после прострела нападающего «Зенита» Матео Кассьерры защитник бело-голубых Фабиан Бальбуэна отправил мяч в свои ворота — 1:1. На 33-й минуте встречи Константин Тюкавин смог вновь вывести гостей вперёд, оформив дубль. На 90-й минуте матча Иван Сергеев сумел ещё раз сравнять счёт. На 90+4-й минуте Вильмар Барриос получил красную карточку. На 90+6-й минуте Вячеслав Грулёв забил решающий мяч во встрече, чем помог «Динамо» вырвать победу со счётом 3:2.

В прошедшем сезоне РПЛ «Зенит» выиграл чемпионат, набрав 70 очков в 30 матчах. «Динамо» по итогам прошлого розыгрыша заняло девятое место, набрав 45 очков. В 1-м туре нового сезона чемпионата «Зенит» уверенно победил «Пари Нижний Новгород» со счётом 2:0, а затем сыграл вничью с «Ростовом» (1:1). «Динамо» начало сезон с поражения от «Краснодара» в 1-м туре со счётом 1:3, после чего сыграло вничью с «Крыльями Советов» (3:3).

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
06 августа 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Тюкавин – 2'   1:1 Бальбуэна – 9'   1:2 Тюкавин – 33'   2:2 Сергеев – 90'   2:3 Грулёв – 90+6'
Удаления: Барриос – 90+4' / нет
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