Де Брёйне высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Арсенала» в матче Суперкубка Англии

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о поражении своей команды в матче Суперкубка Англии с «Арсеналом» (1:1 – основное время, 1:4 – в серии пенальти).

«Мы пропустили глупый гол, – высказывается де Брёйне после поражения. – Ничего уже не поделаешь. Сейчас у нас нет сил даже злиться – иногда такое происходит в футболе, нужно набраться сил и идти дальше», – приводит слова Де Брёйне City Xtra.

В этой встрече Кевин Де Брёйне записал на свой счёт результативную передачу, ассистировав английскому полузащитнику «Сити» Коулу Палмеру.

«Канониры» завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубком.