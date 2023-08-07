Де Брёйне высказался о поражении «Манчестер Сити» от «Арсенала» в матче Суперкубка Англии
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Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне высказался о поражении своей команды в матче Суперкубка Англии с «Арсеналом» (1:1 – основное время, 1:4 – в серии пенальти).
«Мы пропустили глупый гол, – высказывается де Брёйне после поражения. – Ничего уже не поделаешь. Сейчас у нас нет сил даже злиться – иногда такое происходит в футболе, нужно набраться сил и идти дальше», – приводит слова Де Брёйне City Xtra.
В этой встрече Кевин Де Брёйне записал на свой счёт результативную передачу, ассистировав английскому полузащитнику «Сити» Коулу Палмеру.
«Канониры» завоевали 17-й Суперкубок в своей истории. Данный показатель является вторым среди всех английских клубов, впереди лишь «Манчестер Юнайтед» с 21 кубком.
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