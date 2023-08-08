«Вест Хэм» предложил «Манчестер Юнайтед» € 70 млн за Магуайра и Мактоминея

Лондонский «Вест Хэм» планирует усилить свой состав с помощью приобретения сразу двух футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, «молотобойцы» сделали «Юнайтед» предложение в размере £ 60 млн (€ 69,6 млн) за защитника Гарри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея.
Ранее «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по трансферу Магуайра в размере £ 20 млн (€ 23,3 млн), а также потребовал за Мактоминея £ 30 млн (€ 34, 8 млн).
В тренерском штабе «Вест Хэма» хотели бы видеть в команде обоих игроков «Манчестер Юнайтед».
30-летний Магуайр в прошлом сезоне сыграл 31 матч, где не отметился результативными действиями.
26-летний Мактоминей провёл 39 встреч, забил три гола и сделал один голевой пас.
Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д
- 8 августа 2023
-
09:34
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:21
-
09:15
-
09:10
-
09:05
-
09:05
-
09:00
-
08:30
-
08:30
-
08:00
-
07:53
-
07:27
-
07:11
-
07:06
-
06:51
-
06:30
-
06:06
-
05:56
-
05:49
-
05:45
-
04:47
-
04:36
-
03:42
-
03:33
-
03:20
-
03:07
-
03:06
-
02:53
-
02:33
-
02:30
-
02:23
-
01:58