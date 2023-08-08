Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ Эйндховен — Штурм. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вест Хэм» предложил «Манчестер Юнайтед» € 70 млн за Магуайра и Мактоминея

«Вест Хэм» предложил «Манчестер Юнайтед» € 70 млн за Магуайра и Мактоминея
Аудио-версия:
Комментарии

Лондонский «Вест Хэм» планирует усилить свой состав с помощью приобретения сразу двух футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «молотобойцы» сделали «Юнайтед» предложение в размере £ 60 млн (€ 69,6 млн) за защитника Гарри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по трансферу Магуайра в размере £ 20 млн (€ 23,3 млн), а также потребовал за Мактоминея £ 30 млн (€ 34, 8 млн).

В тренерском штабе «Вест Хэма» хотели бы видеть в команде обоих игроков «Манчестер Юнайтед».

30-летний Магуайр в прошлом сезоне сыграл 31 матч, где не отметился результативными действиями.

26-летний Мактоминей провёл 39 встреч, забил три гола и сделал один голевой пас.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» подписал крутого форварда. Его называют «новым Холандом»!
Истории
«Манчестер Юнайтед» подписал крутого форварда. Его называют «новым Холандом»!

Фрэнсис Нганну посетил матч «Манчестер Юнайтед» – «Боруссия» Д

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023