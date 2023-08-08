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«Вест Хэм» предложил «Манчестер Юнайтед» € 70 млн за Магуайра и Мактоминея

Лондонский «Вест Хэм» планирует усилить свой состав с помощью приобретения сразу двух футболистов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «молотобойцы» сделали «Юнайтед» предложение в размере £ 60 млн (€ 69,6 млн) за защитника Гарри Магуайра и полузащитника Скотта Мактоминея.

Ранее «Манчестер Юнайтед» отклонил предложение «Вест Хэма» по трансферу Магуайра в размере £ 20 млн (€ 23,3 млн), а также потребовал за Мактоминея £ 30 млн (€ 34, 8 млн).

В тренерском штабе «Вест Хэма» хотели бы видеть в команде обоих игроков «Манчестер Юнайтед».

30-летний Магуайр в прошлом сезоне сыграл 31 матч, где не отметился результативными действиями.

26-летний Мактоминей провёл 39 встреч, забил три гола и сделал один голевой пас.

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