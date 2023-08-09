Радимов рассказал историю, как его экс-одноклубник приютил на базе «Зенита» собаку

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов рассказал о доброте экс-одноклубника Эрика Хагена.

«Чуть позже в «Зенит» приехал Эрик Хаген. Болельщикам он запомнился как кровожадный и агрессивный неуступчивый защитник, но в жизни был славным малым. После финала чемпионата мира-2006 у нас с Эриком возникла добрая традиция – я пробивал его головой в грудь, как Зидан ударил Матерацци. Не так сильно, разумеется, просто чтобы взбодриться. Хаген при этом очень сильно радовался и смеялся, нравилась ему наша традиция.

Доброта Хагена проявилась, когда он приютил на базе бродячую собаку, которая бегала неподалеку. Он соорудил для нее будку, подкармливал, все на базе об этом знали. Но однажды, когда в команде уже было три корейских игрока, в один из дней собака пропала. Просто исчезла! После этого Эрик очень злобно косился на корейских ребят. И смех и грех!» – приводит слова Радимова Sports.ru.