Радимов рассказал, как его экс-одноклубник съел рыбку из аквариума в отеле

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов рассказал яркую историю про бывшего одноклубника Даниэля Кирицэ.

«За полгода до этого в «Зенит» приехали два легионера из Румынии. И если Даниэла Кирицэ многие помнят, ведь защитник провел в Петербурге три неплохих сезона, то второго румына мало кто помнит и знает. Зено Бундя продержался в «Зените» несколько месяцев, а привёз его в команду тогда еще Бориса Раппопорта тот же агент, что и у Кирицэ. Ничем примечательным, кроме того, что он приходил свободным агентом, этот трансфер не запомнился, Бундя сыграл за «Зенит» всего три матча и уехал. Удивительно, но спустя год после отъезда из «Зенита» этот игрок умудрился даже сыграть за сборную Румынии, хотя среди болельщиков «Зенита» его помнят немногие. А вот Кирицэ, который провёл 66 матчей в футболке «Зенита», за сборную так и не сыграл.

Зато Кирицэ смог отметиться дичайшей историей в «Зените». Во время сборов команда жила в отеле, в котором у ресепшена был огромный аквариум с маленькими декоративными рыбками. Кирицэ поспорил на 100 долларов, что съест одну из них, и, совершенно не смущаясь работников отеля, запустил руку в аквариум, достал рыбку и с лицом, довольным от осознания факта, что он стал на 100 баксов богаче, сожрал рыбёху», – приводит слова Радимова Sports.ru.