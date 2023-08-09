Главный тренер «Сочи» Хохлов: у нас было много явных моментов, но мы снова их не реализуем

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Хохлов подвёл итоги матча 2-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Оренбургом». Встреча закончилась поражением южан со счётом 0:2.

«Два абсолютно разных тайма в исполнении нашей команды. Если резюмировать: кто сумел воспользоваться своими шансами, тот и выиграл. У «Оренбурга» было несколько моментов, свои голы хозяева забили. У нас же было много явных моментов, но мы снова их не реализуем.

Сегодня у нас была большая ротация в составе, посмотрели ближайший резерв. Но я не могу сказать, что молодые ребята как-то испортили игру. Наоборот, они порадовали своими действиями, мы проверили их в боевых условиях. Вопросов по игре к ним у меня нет», — приводит слова Хохлова официальный сайт «Сочи».