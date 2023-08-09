Первую победу Ярошику в России принесли юный вратарь и безынициативный Игнатьев

«Оренбург» мрачно начал сезон. В четырёх первых матчах три поражения. Плюс кошмарный разгром от ЦСКА (0:6). И это на своём поле. Точно не к такому привыкла местная аудитория при предыдущем главном тренере Марцеле Личке. Новый – Иржи Ярошик – пока очень неоднозначен. Вроде бы и продолжает идеи предшественника с попыткой внедрить что-то своё, но пока неубедительно. В первую очередь по результату.

Нынешний «Сочи» – как раз тот соперник, с кем необходимо набирать очки, чтобы полететь вперёд. Просто потому, что там похожая ситуация, пусть контекст немного другой, ведь Дмитрий Хохлов работает дольше Ярошика. Но проблема нестабильности никуда не делась. Два поражения подряд ярко это иллюстрируют. А тут ещё и Кубок и, соответственно, момент, когда тренеры предпочитают ротацию. Тем более в 1-м туре «Сочи» обыграл «Факел» – значит, может показаться, что эксперименты частично удаются.

По первым минутам казалось, что «Оренбург» не включился. Сочинцы забрали мяч и стали проводить атаки. И даже забили – уже на пятой минуте после грубой ошибки обороны. Батырев первым подхватил мяч после перехвата и забросил на открывающегося Бурмистрова. Через пару секунд форвард уже был у владений вратаря. И без проблем реализовал момент.

Видеоассистенты очень долго рассматривали момент и в итоге всё же пригласили главного к монитору. Оказалось, что Никита неудачно обработал мяч после паса: тот коснулся верхней части его руки. Следовательно – нет гола.

Это разбудило хозяев – они включили фланги и вспомнили, что их соперник точно не ЦСКА. А значит, надо играть увереннее. И пошло. Уже на 12-й минуте подача с фланга, мяч оказался у Флорентина, и легионер с помощью рикошета от Маргасова оформил гол.

Неприятный момент в голевой атаке – травма нападающего Дмитрия Воробьёва. Он неудачно приземлился в борьбе с соперником и повредил руку. Вместо на него на поле вскоре вышел Степан Оганесян – и это стопроцентно удачное решение Ярошика.

Уже на 25-й минуте выпускник академии «Спартака» завалил идеальную красоту. Получил мяч у штрафной, немного продвинулся вперед и бахнул в дальнюю девятку. Отправляем этот шедевр в хайлайты недели.

Вот это уже должно было спровоцировать «Сочи» на ответные действия. Но не стоит забывать главное: впереди у черноморцев вышел Иван Игнатьев. Следовательно, в атаке была безынициативная и ленивая пустота. Хотя команда делала многое, чтобы создавать моменты. Но нападающему это особо не помогало. Всё летело либо во вратаря, либо мимо.

Главный герой второго тайма – 18-летний вратарь «Оренбурга» Андрей Ходанович. Он тащил все удары. А в оставшееся время пытался привести в тонус оборону. Защита хозяев действительно выглядела плохо. Но не забываем предыдущий тезис: когда впереди Иван Игнатьев – беспокоиться не о чем. Он всё равно не забьёт.

После перерыва талантливый форвард это подтвердил: сначала очень вальяжно выбежал один на один, что Адамов догнал его, отставая на 10–15 метров. А когда Иван уже понял, что ускоряться нет смысла, то просто пробил во вратаря. Даже удивительно, что Хохлов держал страйкера до конца матча. Видимо, главному тренеру нравится боль.

Иван Игнатьев Фото: pfcsochi.ru

Вообще, у сочинцев было приличное преимущество во втором тайме. И на пару голов они точно наиграли. Но Ходанович и большое везение помогли сохранить 0 на табло. А Ярошику, как следствие, добиться первой победы в качестве главного тренера «Оренбурга». А у «Сочи» тем временем третье поражение подряд. Впереди – ЦСКА. Так что у Хохлова сейчас точно непростые времена.