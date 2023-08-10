Нападающий «Факела» Ивахнов: ЦСКА в этом году может стать чемпионом

Нападающий «Факела» Матвей Ивахнов высказался после победы воронежцев в матче 2-го тура Пути РПЛ в Фонбет Кубке России с ЦСКА. Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Факела». Однако Ивахнов считает, что ЦСКА способен побороться за чемпионство в сезоне-2023/2024.

«Могут ли армейцы в этом году выиграть конкуренцию у «Зенита» и стать чемпионами? Да, ЦСКА всё может, они могут стать чемпионами в этом сезоне. ЦСКА одна из самых дисциплинированных команд в России. Плюс у них стабильная оборона и хорошие нападающие», — приводит слова Матвея Ивахнова «РБ Спорт».

Напомним, в трёх турах нового сезона РПЛ ЦСКА набрал шесть очков. Армейцы проиграли «Уралу» (1:2), а потом обыграли «Ахмат» (3:2) и «Локомотив» (4:1).