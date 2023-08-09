Заболотный не попал в пустые с пары метров! А потом «Факел» без шансов обыграл ЦСКА. Видео

«Факел» после четырёх подряд поражений на старте сезона сенсационно победил ЦСКА в Кубке России. Похоже, у Вадима Евсеева появляется новая счастливая примета.

ЦСКА с группой футболистов основы в стартовом составе владел территориальным и игровым преимуществом, но поначалу никак не мог создать по-настоящему опасных моментов. Зато на исходе четверти часа команда Владимира Федотова придумала такую классную атаку, после которой промахнуться было тяжелее, чем забить. Тем не менее Заболотный сделал это. Хорошая комбинация с разворотом мяча слева направо завершилась прострелом Гаича вдоль ворот на свободного центрфорварда. Армеец «стрелял» с четырёх-пяти метров по открытой цели, но умудрился пробить выше.

После этого «Факел» забил, едва ли не впервые добравшись до ворот сменщика Акинфеева – 19-летнего Торопа. Этот гол «привёз» 17-летний Рядно, который так понравился в предыдущих матчах. Но молодости свойственна нестабильность. Михаил неаккуратно обработал мяч, и его тут же перехватил Мастерной. Воронежцы организовали контрвыпад, опорники ЦСКА не успели занять свои позиции, поскольку готовились к развитию атаки, и Максимов точно пробил из полукруга в дальний угол. Форвард порадовал шумную группу болельщиков «Факела», доехавших до Москвы, а также главного тренера Евсеева, который… сидел на стульчике в технической зоне. Такое редко увидишь, вспоминается разве что Марсело Бьельса.

У «Факела» это был единственный удар в створ до перерыва, вот только и ЦСКА нанёс всего два. Атакующему трио Заболотный – Ермаков – Арбузов не хватало быстрых взаимодействий и нестандартных индивидуальных ходов. Хотя от 19-летнего Ярослава этого уже ждёшь. Арбузов получил свой шанс после получаса игры, но тоже не «прижал» мяч, запустил его выше ворот.

В перерыве Федотов поменял всю группу атаки – выпустил на поле Мухина, Чалова и аргентинца Гайча. И Мухин, оформивший дубль в ворота «Локомотива», продолжал играть в чужой штрафной так, словно всю жизнь был нападающим. Уже в начале второго тайма его неожиданное врывание из глубины подарило ЦСКА голевой момент. Однако подстроиться под мяч Максиму как следует не удалось: вместо удара головой получилось лёгкое касание. А Гайч, должно быть, здорово удивился, когда увидел, что его меняют через 10 минут. Но, оказалось, судья просто перепутал цифры на табло: Обляков выходил вместо 68-го номера (Рядно), а не 38-го.

Но, как ни странно, ЦСКА не стал создавать больше моментов со свежими форвардами. «Факел» глубоко оборонялся двумя пятёрками и успевал перекрывать все зоны, которые пытались заполнять армейцы. Евсеев, кстати, тоже сделал интересную замену: на профессиональном уровне дебютировал 16-летний атакующий полузащитник Ивлев – воспитанник «Спартака» и игрок юношеской сборной России. Молодой футболист добавил воронежцам энергии.

Неприятности преследовали ЦСКА в этот вечер. Травму получил и был заменён серб Гаич, а на 79-й минуте «Факел» забил второй гол. Очень простой – после аута. Обляков не заблокировал кросс, а Виллиан Роша дал мячу пролететь к линии вратарской. Так Максимов (ещё не игравший в нынешнем сезоне РПЛ) оформил дубль.

У ЦСКА даже финальный штурм не получился. Самый яркий эпизод в концовке – стычка Мойзеса с Моцпаном. Молдавского новичка «Факела» от красной карточки спас боковой судья, который остановил пытавшегося наброситься на соперника хавбека. Воронежцы победили и догнали армейцев в таблице (у команд по три очка). А Евсееву стоит взять с собой стул и на следующий матч с «Зенитом».