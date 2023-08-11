Захарян согласовал контракт с «Реалом Сосьедад», испанцы договариваются с «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в испанский «Реал Сосьедад». Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.
По информации источника, «Сосьедад» уже достиг договорённости о контракте с самим Захаряном и сейчас ведёт переговоры с «Динамо». Клубы обсуждают сумму трансфера, сроки оплаты и прочие детали. «Динамо» хочет сохранить часть экономических прав на Захаряна.
Ожидается, что сумма трансфера составит около € 12 млн плюс некоторые бонусы.
Отмечается, что «Реал Сосьедад» выбрал именно Захаряна в качестве замены завершившему карьеру Давиду Сильве, а не полузащитника «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бека из-за высокой цены голландца.
Ранее в руководстве «Динамо» сообщили, что вероятность ухода Захаряна из клуба этим летом существует и оценивается в 50 процентов.
- 11 августа 2023
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