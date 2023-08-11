«Наполи» победил «Аполлон» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались итальянский «Наполи» и кипрский «Аполлон». Команды играли на стадионе «Теофило Патини» в Кастел Ди Сангро (Италия). «Наполи» одержал победу со счётом 2:0.
Счёт в матче на 60-й минуте открыл нападающий «Наполи» Виктор Осимхен. Через 11 минут аргентинский форвард Джованни Симеоне упрочил преимущество итальянской команды — 2:0.
«Наполи» в сезоне-2022/2023 стал чемпионом Италии. Команда набрала 90 очков после 38 матчей. «Аполлон» завершил сезон чемпионата Кипра на пятом месте в турнирной таблице. Команда заработала 62 очка после 36 игр. Чемпионом Кипра стал «Арис» (74).
В 1-м туре нового сезона Серии А «Наполи» встретится с «Фрозиноне» 19 августа.
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