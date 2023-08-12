«Интер» достиг договорённости о трансфере Карлоса Аугусто

«Интер» близок к подписанию нового левого защитника. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «нерадзурри» достигли устной договорённости о трансфере 24-летнего игрока обороны из «Монцы» — Карлоса Аугусто.
Сообщается, что «Интер» заплатит за своего новичка около € 13 млн. Бывший клуб Аугусто — «Коринтианс» — получит процент от сделки.
В сезоне-2022/2023 Аугусто провёл 37 матчей за «Монцу» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.
Ранее стало известно о переходе в «Интер» голкипера «Сампдории» Эмиля Аудеро.
- 12 августа 2023
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