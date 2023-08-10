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«Интер» объявил о подписании голкипера «Сампдории» Аудеро

«Интер» объявил о подписании голкипера «Сампдории» Аудеро
ФК «Интер»
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Голкипер «Сампдории» Эмиль Аудеро перешёл в миланский «Интер» на правах аренды с правом выкупа, сообщает пресс-служба «нерадзурри».

26-летний вратарь начинал свой футбольный пусть в академии туринского «Ювентуса», куда Эмиль попал в возрасте 11 лет. Футболист прошёл всю структуру «Ювентуса» вплоть до первой команды, за которую 27 мая 2017 года он дебютировал в Серии А в матче с «Болоньей».

В 2018 году Аудеро стал игроком «Сампдории», за которую он отыграл пять сезонов. На счету голкипера 169 матчей в составе клуба. Игрок также вызвался в молодёжные сборные Италии. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее миланский «Интер» приобрёл голкипера мюнхенской «Баварии» Яна Зоммера.

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