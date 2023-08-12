«Реал» арендует вратаря «Челси» Кепу Аррисабалагу — Романо

Вратарь «Челси» и сборной Испании Кепа Аррисабалага проведёт следующий сезон в мадридском «Реале» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, арендное соглашение не предусматривает обязательства выкупа. Сообщается, что испанский голкипер уже попрощался с футболистами лондонского клуба.

Кепа выступает за «Челси» с лета 2018 года. В сезоне-2022/2023 испанский вратарь провёл 39 матчей за «Челси» во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.

Срок контракта 28-летнего Кепы Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года. Напомним, ранее состав «синих» пополнил голкипер Роберт Санчес, который перешёл из «Брайтона».