Рекордный переход Кайседо в «Челси» под риском из-за правил финансового фэйр-плей

Лондонский «Челси» был заинтересован в приобретении полузащитника «Брайтона» Мойсеса Кайседо, однако клуб вряд ли выплатит € 133 млн (эту сумму «Челси» предложил, чтобы перебить предложение «Ливерпуля») без штрафов от УЕФА за нарушение правил финансового фэйр-плей. Об этом сообщает Liverpool Echo.

По сведениям источника, «Челси» предлагал «Брайтону» включить в сделку несколько своих футболистов, но «чайки» хотят получить всю сумму наличными. Неизвестно, как поступит «Брайтон», отклонивший до этого предложение «Ливерпуля» на € 127 млн. Сам Кайседо также хочет перейти в «Челси».

Мойсес Кайседо стал игроком «Брайтона» в феврале 2021 года за € 5 млн. За английскую команду 21-летний футболист в 53 матчах забил два гола и отдал три результативные передачи.