«Бавария» — «Лейпциг»: «быки» забили быстрый гол в матче за Суперкубок Германии

В матче за Суперкубок Германии встречаются «Бавария» и «Лейпциг». Команды играют на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Бастианом Данкертом (Росток). Начало игры — в 21:45 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уже на третьей минуте матча счёт открыл «Лейпциг» — отличился полузащитник Даниэль Ольмо. «Быки» впереди — 1:0.
«Бавария» получила право принять участие в игре за Суперкубок как победитель чемпионата Германии. Мюнхенская команда опередила дортмундскую «Боруссию» по итогам прошлого сезона только по дополнительным показателям. Оба клуба набрали по 71 очку. «Лейпциг», в свою очередь, примет участие в Суперкубке как победитель Кубка Германии. 3 июня «быки» обыграли «Айнтрахт» со счётом 2:0.
«Бавария» и «Лейпциг» встречались в матче за Суперкубок в прошлом сезоне. Тогда сильнее была мюнхенская команда — 5:3. В последних пяти очных встречах «Бавария» одержала три победы. Ещё по разу была зафиксирована победа «Лейпцига» и ничья.
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