В «Оренбурге» высказались о старте команды в сезоне
Поделиться
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о старте команды в сезоне-2023/2024.
«Старт сезона ошеломительный! Даже не думали, что будет такой «успешный», ха-ха. Если мыслить категорией, что нам дорогу перешла чёрная кошка, далеко не уедем.
Смена тренера — большой откат назад. В принципе, всё не ожидаемо, но понимали, что будет сложно с уходом Марцела (Лички. — Прим. «Чемпионата»). Будем работать, исправляться», — приводит слова Андреева Sport24.
«Оренбург» набрал одно очко за четыре матча. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Вчера, 12 августа, «Оренбург» в матче 4-го тура чемпионата России уступил «Краснодару» со счётом 0:2. В составе «быков» дубль оформил полузащитник Эдуард Сперцян.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 августа 2023
-
11:45
-
11:32
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:15
-
11:08
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:53
-
10:38
-
10:30
-
10:25
-
10:24
-
10:17
-
10:03
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:45
-
09:41
-
09:38
-
09:36
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:25
-
09:21
-
09:01
-
09:00
-
08:47
-
08:40
-
08:30
-
08:27
Партнерский контент