В «Оренбурге» высказались о старте команды в сезоне

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о старте команды в сезоне-2023/2024.

«Старт сезона ошеломительный! Даже не думали, что будет такой «успешный», ха-ха. Если мыслить категорией, что нам дорогу перешла чёрная кошка, далеко не уедем.

Смена тренера — большой откат назад. В принципе, всё не ожидаемо, но понимали, что будет сложно с уходом Марцела (Лички. — Прим. «Чемпионата»). Будем работать, исправляться», — приводит слова Андреева Sport24.

«Оренбург» набрал одно очко за четыре матча. Команда занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Вчера, 12 августа, «Оренбург» в матче 4-го тура чемпионата России уступил «Краснодару» со счётом 0:2. В составе «быков» дубль оформил полузащитник Эдуард Сперцян.