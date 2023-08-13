Санчес, отказавшийся переходить в «Спартак», появился на поле в матче с «Брентфордом»

Центральный защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес принял участие в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Брентфордом», заменив Кристиана Ромеро.

27-летний колумбийский футболист вышел на поле на 14-й минуте встречи при счёте 1:0 в пользу «шпор». Гол забил Кристиан Ромеро, которого Санчес и заменил.

Напомним, в это трансферное окно приобрести Давинсона активно пытался московский «Спартак». Красно-белые согласовали с «Тоттенхэмом» сумму трансфера защитника в размере € 12 млн плюс бонусы, однако трансфер сорвался. Сообщалось, что случилось это по политическим причинам.

Однако агент футболиста Фернандо Вильярреал позднее рассказывал, что Санчес не перешёл в «Спартак» из-за «социальной жизни и будущего его жены и сына».