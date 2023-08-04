Источник: «Спартак» продолжает переговоры с «Тоттенхэмом» по переходу Давинсона Санчеса

Московский «Спартак» продолжает переговоры по переходу колумбийского защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, сообщает 90min.

По информации источника, на футболиста также претендуют «Фулхэм», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форрест» и «Галатасарай».

Ранее стало известно, что «Спартак» согласовал с «Тоттенхэмом» трансфер 27-летнего Санчеса за € 12 млн плюс бонусы, однако трансфер сорвался по политическим причинам. Лондонский клуб не хочет ссориться с руководством АПЛ, которое не поддерживает ведение бизнеса с представителями России.

Санчес играет за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. Тогда лондонцы купили его у «Аякса» за € 42 млн. В прошлом сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.