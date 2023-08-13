«Челси» — «Ливерпуль»: Дисаси сравнял счёт, забив дебютный гол в составе «аристократов»

Сегодня, 13 августа, проходит матч 1-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Ливерпулем». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Матч обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Энтони Тейлором (Манчестер). Стартовый свисток прозвучал в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 18-й минуте встречи нападающий «Ливерпуля» Луис Диас с передачи Мохамеда Салаха открыл счёт в матче, выведя гостей вперёд — 1:0. На 36-й минуте новичок хозяев защитник Аксель Дисаси смог сравнять счёт в матче, забив дебютный гол за «Челси».

В минувшем сезоне «Ливерпуль» занял пятое место в таблице, не сумев попасть в зону Лиги чемпионов. В свою очередь, «Челси» показал один из худших результатов за свою историю в АПЛ, заняв 12-е место и набрав лишь 44 очка.

Предыдущий матч между командами состоялся в рамках АПЛ 4 апреля 2023 года. Та игра закончилась со счётом 0:0.