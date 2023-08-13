Кержаков рассказал, как судья объяснил эпизод с возможным пенальти в ворота «Зенита»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал, как главный арбитр встречи Павел Шадыханов объяснил спорный эпизод во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Факелом», где он не стал назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых.
«Как объяснил судья, была рука у нашего игрока — это пенальти. Но перед тем, как мяч попал в руку, был фол на Диме Васильеве. Он так объяснил», — приводит слова Кержакова официальный сайт санкт-петербургской команды.
Напомним, сегодня, 13 августа, прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Павлом Шадыхановым (Москва). Победу со счётом 2:0 одержали сине-бело-голубые.
- 13 августа 2023
-
22:27
-
22:26
-
22:25
-
22:17
-
22:09
-
22:04
-
22:00
-
21:54
-
21:54
-
21:53
-
21:51
-
21:44
-
21:43
-
21:28
-
21:27
-
21:19
-
21:19
-
21:09
-
21:06
-
21:04
-
21:04
-
21:01
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:49
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:32
-
20:30
-
20:25