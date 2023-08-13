И. Федотов: попадание мяча в руку защитника «Зенита» не имеет значения. Сначала был фол

Бывший футбольный судья Игорь Федотов дал комментарий по поводу спорного эпизода во время матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и воронежский «Факел».
«Никакого пенальти в ворота «Зенита» тут быть не могло. Шадыханов изначально пропустил очевидный фол со стороны игрока «Факела»: игрок подбил ногу сопернику. Да, дальше была рука у Эраковича, но это неважно.
Шадыханову показали сначала момент с рукой, а потом с фолом. Из-за того, что сначала был фол, попадание мяча в руку защитника «Зенита» не имеет значения. Для меня самый странный момент матча – почему судья Шадыханов, находясь в пяти метрах, в идеальной вообще позиции, пропускает фол на игроке «Зенита»? Просто стоит рядом и не замечает очевидного», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 13 августа 2023
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