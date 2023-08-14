Стипиди: Пиняев и Сарвели — просто нули!

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди оценил нынешнюю форму форвардов московского «Локомотива» Владислава Сарвели и Сергея Пиняева.
«Локомотив» в последнем матче соскочил, как говорят в футболе, с крючка. «Крылья» должны были раскрутить его штук на пять голов, но не забили пенальти и так далее. Вы посмотрите на бывших игроков «Крыльев Советов» Сарвели и Пиняева, которые теперь в «Локомотиве». Посмотрите, на кого они похожи сейчас. Просто нули!
Я вам уже говорил как-то, что наши молодые футболисты психологически очень слабые. Поэтому нельзя поднимать их на высоту, когда они ещё ничего не сделали. А Пиняева расписали как СуперМарадону, которого завтра возьмут в европейский суперклуб. Какой в прошлом году был интересный Пиняев и до травмы, и после травмы, а сейчас его вообще не видно.
Это мы до такой степени развратили своих футболистов запредельными зарплатами. В 90-х наше поколение игроков, тренеров, руководителей клубов вытянуло российский футбол. Но теперь везде заседают чиновники из «Газпрома». Придумали запутанную систему Второй лиги, которую никто не понимает, зато деньги исправно тратятся направо и налево», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».
- 14 августа 2023
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