Экс-игрок ЦСКА Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО

Бывший футболист московских ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО.

«Все граждане не должны оставаться в стороне. Прежде всего, конечно, к футболистам обращение. Надо уже переходить от слов к делу. Пример – ПХК ЦСКА, который и словом, и делом поддерживает. Также футболист «Крыльев Советов» Максим Витюгов не остался в стороне. Не знаю, на что надеются функционеры и футболисты, но есть примеры, что нас в Европе не ждут», – сказал Соломатин в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ».

Напомним, Андрей Соломатин отправился защищать Донбасс. Он подписал контракт на шесть месяцев с околофутбольным батальном Española — это первый добровольческий отряд, сформированный из российских футбольных фанатов.