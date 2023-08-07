Экс-футболист ЦСКА Соломатин поехал защищать Донбасс в составе околофутбольного батальона

Бывший футболист московских ЦСКА и «Локомотива» Андрей Соломатин отправился защищать Донбасс, информирует телеграм-канал Mash. Он подписал контракт с околофутбольным батальном Española — это первый добровольческий отряд, сформированный из российских футбольных фанатов.
Согласно сведениям источника, Соломатин получил позывной «Солома» и уже отправился на боевые позиции под Бахмутом. Оттуда Андрей записал видео, на котором призвал футболистов помогать болельщикам, защищающим интересы родины на передовой.
«Всем привет! Сейчас мы находимся под Бахмутом. Вступил в отряд особого назначения «Эспаньола», чем горжусь. Спасибо футболу и русскому фанатизму за это. Здесь находятся парни, которые гоняли за свои клубы и за вас по всей стране, порой тратя последние деньги на билеты на футбол, на дорогу. Вы это всё прекрасно знаете. Поэтому сейчас парням нужна обратная связь и поддержка от вас [футболистов]. Не думайте, что мы быстро вернёмся. Чем быстрее мы здесь победим — тем быстрее вернёмся вместе в [футбольную] Европу. Поэтому один за всех и все за одного! Не надо «дзюбить», надо поворачиваться лицом к тем парням, которые находятся здесь. Слава России!» — сказал Соломатин.
- 7 августа 2023
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