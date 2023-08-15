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«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева

«Ахмат» объявил об увольнении главного тренера Сергея Ташуева
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Грозненский «Ахмат» на своих официальных ресурсах сообщил о расторжении контракта с главным тренером команды Сергеем Ташуевым.

«Футбольный клуб «Ахмат» и главный тренер Сергей Ташуев пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон.

Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере», — гласит официальное заявление клуба.

Также «Ахмат» сообщил, что определится с кандидатурой главного тренера в ближайшем будущем. Готовить команду к матчу 5-го тура РПЛ и исполнять обязанности наставника грозненцев будет Иса Байтиев, возглавляющий молодёжку клуба.

После четырёх туров «Ахмат» занимает 12-е место в РПЛ с тремя набранными очками. В Кубке России грозненцы потерпели два поражения в двух играх. Прошлый сезон РПЛ команда закончила на пятом месте.

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