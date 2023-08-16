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«Рейнджерс» сыграл вничью с «Серветтом» в ответном матче, пройдя в следующий этап ЛЧ

«Рейнджерс» сыграл вничью с «Серветтом» в ответном матче, пройдя в следующий этап ЛЧ
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Вчера, 15 августа, прошёл ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между швейцарским «Серветтом» и шотландским «Рейнджерс». Встреча состоялась на стадионе «Стад де Женев» (Ланси, Швейцария). Стартовый свисток прозвучал в 21:30 по московскому времени. «Рейнджерс» сыграл вничью с «Серветтом» в ответном матче со счётом 1:1.

На 22-й минуте полузащитник «Серветта» Дерек Кутеса с передачи Жереми Гийемено открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Швейцарская команда лидировала во встрече ровно до 50-й минуты, когда защитник «Рейнджерс» Джеймс Тавернье с передачи Борна Баришича сравнял счёт в матче. Больше голов во встрече не было, матч так и закончился 1:1, ничья.

В первом матче «Рейнджерс» с минимальным преимуществом обыграл «Серветт» со счётом 2:1.Таким образом, шотландский клуб оказался сильнее по сумме двух встреч (3:2). «Рейнджерс» прошёл в следующий этап турнира, «Серветт» же вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.

Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2023, вторник. 21:30 МСК
Серветт
Женева, Швейцария
Окончен
1 : 1
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Кутеса – 22'   1:1 Тавернье – 50'
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