Ловчев высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Зенит»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» и «Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России.
«По матчу «Спартак» — «Зенит». Думаю, игра будет равная, уверен, что у красно-белых не будет такой авантюры в обороне, не будет такого количества ошибок — команда не будет такой разухабистой, как на старте сезона. И очень много будет зависеть от вратарей», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30. Встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Спартака».
Красно-белые набрали девять очков в четырёх стартовых турах и занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на шестом месте, имея в активе семь очков.
- 16 августа 2023
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