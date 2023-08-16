Ловчев высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Зенит»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем противостоянии «Спартака» и «Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России.

«По матчу «Спартак» — «Зенит». Думаю, игра будет равная, уверен, что у красно-белых не будет такой авантюры в обороне, не будет такого количества ошибок — команда не будет такой разухабистой, как на старте сезона. И очень много будет зависеть от вратарей», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в воскресенье, 20 августа. Начало игры — в 19:30. Встреча пройдёт в Москве на домашнем стадионе «Спартака».

Красно-белые набрали девять очков в четырёх стартовых турах и занимают четвёртое место в турнирной таблице. «Зенит» располагается на шестом месте, имея в активе семь очков.