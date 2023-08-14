Претензии «Спартака» к календарю РПЛ по делу? Вот какая ситуация у других топ-клубов

Возможно, этот момент скрыл изящный обмен голами в кубковом матче «Спартака» с «Пари НН» (5:4), но прямо перед началом этой сказочной зарубы главный тренер москвичей в открытую наехал на лигу из-за составления календаря. У красно-белых в этот период он действительно был паршивый: за семь дней они сначала слетали в Казань на встречу с «Рубином», потом вернулись в Москву для игры с «Нижним», а дальше снова на борт и в Екатеринбург – к «Уралу», игра с которым закончилась неудачно: вели 2:1 к 90-й минуте, а потом пропустили дважды.

Всё практически как в Англии. Но куда красноречивее реакция Абаскаля на вопрос о подготовке к матчу с «Пари НН». Вот что ответил тренер.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «По поводу подготовки лучше спросить у главы РПЛ Александра Алаева. Наш соперник будет играть в понедельник, а мы – в пятницу. Не можем быть довольны, что пропускаем голы, однако мы будем это исправлять, анализировать ошибки, которые были в предыдущих играх. Важен баланс. У нас есть победы, но это ничего не гарантирует. Нужно идти вперёд и не быть слишком самоуверенными».

Уже после игры последовал ответ от президента лиги. Он с юмором воспринял претензии Абаскаля: «Если вопрос ко мне, то, судя по результату матча, подготовка была правильной, но я бы поработал дополнительно над действиями в обороне». Президент не стал комментировать детали календаря хотя бы потому, что до уже это делал ранее.

Вопросы к календарю могут быть у многих. В похожей ситуации были «Зенит» и «Ростов»

Календарь – больная тема для многих клубов со старта сезона. Кто-то говорит об этом публично, некоторые предпочитают обсуждать в кулуарах, считая, что в любом случае изменить что-то будет трудно. Тот же «Зенит» попал в похожую ситуацию в 1-м туре Кубка России. Да, у сине-бело-голубых оказался на один день больше (8), но надо учитывать, что третий выезд был в город с закрытым аэропортом – Ростов-на-Дону. Так что этот самый день использовали на дорогу. А так команда Сергея Семака провела три матча за восемь дней. И два из них – в гостях.

Семак ещё перед началом сезона публично сообщал, что не понимает механики составления календаря. И почему некоторые клубы заранее находятся в более тяжёлых условиях.

«Действительно, мне непонятно, по какому принципу составляется календарь чемпионата и Кубка России. С точки зрения зрелищности проще играть не через два дня на третий, а через три дня на четвертый. Думаю, все тренеры меня поддержат. В такой ситуации, как сейчас, тренеры вынуждены расставлять приоритеты и производить ротацию состава. А приоритет – всегда чемпионат», – говорил главный тренер чемпионов.

Сергей Семак и Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, Артём Гусев, «Чемпионат»

У «Ростова» на старте сезона ситуация полностью дублировала спартаковскую – три матча за семь дней. Но тоже с оговоркой: все встречи команда Валерия Карпина провела на своём поле. А у ЦСКА почему-то три встречи (но все выездные) уместились в девять дней. Такая же ситуация у армейцев ко 2-му туру Кубка – три встречи за аналогичное время.

У «Зенита» в этот период снова три игры, которые умещаются в восемь дней. У «Динамо» и «Локо» — тоже восемь. А, например, «Краснодару» даётся девять дней. То есть так или иначе календарь, казалось бы, для всех плюс-минус одинаковый, но кому-то в конкретный промежуток везёт чуть больше.

Как составление календаря объясняет Алаев

Александр Алаев только однажды развернуто и публично объяснял, почему клубы РПЛ оказались в такой ситуации. Ответ на поверхности. Всё из-за увеличения количества матчей. Следовательно, трудно угодить всем одновременно. Ведь на процесс составления дополнительно может влиять МВД, которое рекомендует не играть матчи, если в городе проводятся крупные мероприятия. Также влияет телевидение.

Александр Алаев президент РПЛ «Сложности с календарём были всегда. Сейчас проблем стало больше. У ряда клубов есть логистические проблемы. Мы второй год подряд входим в сезон с новым форматом Кубка России. Раньше в среднем клубы РПЛ играли по 32-33 матча. А в предстоящем сезоне у всех будет минимум 36. А у клубов, которые дошли до финала — 44. Календарь сильно уплотнился. Кубок России приносит теперь несоизмеримо другие деньги. По поводу календаря точно не буду вступать в дискуссии. Главная задача была — выбрать наиболее сбалансированный вариант, который точно не помогает и не мешает ни одному из клубов. Да, есть определённые сложности в календаре, но они все объяснимы».

Как утверждает источник «Чемпионата», в клубы перед стартом сезона на ознакомление был выслан проект календаря. Все его приняли. При этом права влиять на него ни у кого не было.

А вот комментарий Арсения Столярова для «Чемпионата» – он один из разработчиков алгоритма для создания календаря: «Расписание матчей утверждается РПЛ с учётом большого количества ограничений и интересов всех команд. При составлении календаря мы действительно рассматривали опцию, которая, возможно, была бы чуть более выгодной для «Спартака» с точки зрения равномерного распределения дней отдыха. Однако с учётом других ограничений Лигой был выбран другой вариант. Составление календаря – сложная задача с множеством переменных. Учитывая фиксированные игровые дни у «Спартака» во 2-м и 4-м турах на воскресенье и пятницу, наша задача усложнилась: необходимо было разместить четыре игры за 12 дней. С учётом того, что Кубок может играться только во вторник-четверг, обойтись без матчей на третий день при таких вводных невозможно даже теоретически. Жеребьёвка Кубка, проведённая после составления расписания чемпионата, также вносит свои коррективы. Если сменить очерёдность этих событий, то это обеспечит бóльшую гибкость при создании календаря. Предлагаем подумать об этом изменении. Отдельно стоит отметить интерес «Спартака» к отдыху соперника после матча с ним, а не до него. Нам не совсем понятно, почему это важно.

Александр Алаев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако у многих до сих пор вызывают вопросы два момента. Первый – почему процедура составления календаря закрыта для всех клубов и как, собственно, выбирается итоговый вариант. Второй – почему расписание Кубка России появляется после того, как опубликован календарь на сезон. Ведь обычно это происходит одновременно, и тренеры заранее понимают, к чему готовиться.

В любом случае проблем с календарём меньше не стало. А у РПЛ и РФС не получается создать ту систему, которая устраивала бы всех.