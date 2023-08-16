Вратарь «Динамо» Шунин высказался о возможном переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Он отметил высокий уровень мастерства молодого полузащитника.

«Заха – талантливый футболист, который сейчас может попробовать себя за границей. Всегда будем рады видеть его в «Динамо», если что-то пойдёт не так. Как его заменить? У нас много молодых талантливых игроков — не буду называть имена. Мы все им поможем.

Заха – хороший воспитанный парень. У нас отличные отношения. Он очень креативный, мыслит неординарно – за счёт этого у него много ярких матчей и красивых голов. Уже в этом сезоне он отдал несколько голевых и сам забил. Пусть у него всё получится», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.