Вратарь «Динамо» Шунин высказался о возможном переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»
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Вратарь «Динамо» Антон Шунин высказался о возможном переходе Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад». Он отметил высокий уровень мастерства молодого полузащитника.
«Заха – талантливый футболист, который сейчас может попробовать себя за границей. Всегда будем рады видеть его в «Динамо», если что-то пойдёт не так. Как его заменить? У нас много молодых талантливых игроков — не буду называть имена. Мы все им поможем.
Заха – хороший воспитанный парень. У нас отличные отношения. Он очень креативный, мыслит неординарно – за счёт этого у него много ярких матчей и красивых голов. Уже в этом сезоне он отдал несколько голевых и сам забил. Пусть у него всё получится», — сказал Шунин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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