Трансфер Захаряна в «Сосьедад» обязан состояться. Я отказываюсь верить, что он проклят

В этой истории всё было как надо. И закончиться должно так же. Колонка Максима Пахомова.

Всё было слишком красиво. Целый год Арсен мучился в попытках уехать в Европу. И, наконец, «Реал Сосьедад». Лига чемпионов.

Сначала к этим новостям относились осторожно. Логично, опыт «Челси», «Галатасарая» и «Лацио» подсказывал – не стоит обманываться, даже когда о переходе говорят все авторитетные источники и люди, которым ты доверяешь.

Но здесь же было по-другому! У «Сосьедада» сорвался переход Донни ван де Бека. Потом информация о Захаряне не только от СМИ от источников, но и официальное заявление «Динамо». Дальше и Смолов сказал о знакомом в «Сосьедаде», что попросит того «тепло встретить» Арсена. Да Арсен в принципе не играл с «Балтикой»! Тут невозможно не поверить в скорую сделку.

Дмитрий Гафин член совета директоров «Динамо» «Процесс между клубами максимально близок к завершению. Дальше уже вопросы о взаимодействии Арсена и клуба «Реал Сосьедад». Какие эмоции испытываю? Как в одном известном фильме, где главный герой испытывал гордость, проезжая мимо одного памятника. Преждевременно говорить о завершении сделки».

Поверили. А сейчас, когда стало известно о возможном срыве трансфера, как-то чаще стали бросаться в глаза все эти «необходимые» оговорки – про «надеюсь, что переход случится» и «преждевременно» говорить о сделке. Изначально это просто казалось вежливостью и условностью. Казалось, потому что перехода ждал уже не только сам Арсен, но и все мы.

Но какие-то «звоночки» были. Может, вы пропустили, но в понедельник президент испанского клуба очень уклончиво отвечал на вопросы о Захаряне: «Мы всё ещё работаем над этим трансфером, я не могу сказать больше. Если вы спросите меня, закрыт ли трансфер, я отвечу вам, что нет». Потом, во вторник, не было новостей о прохождении медосмотра. Хотя он был согласован. Не было фотографий Арсена из Испании или аэропорта, хотя в таких случаях сливы подобных фото всегда бывают.

И вот наступила пауза. В переговорах проблемы. В «Динамо» настаивают, что связано это с позицией окружения Захаряна, а клубы всё согласовали. Уверен, у окружения Арсена другое мнение. Вопрос не в том, кто виноват. Вопрос в том, что Арсена уже надо отпустить.

Помните, как играл Арсен после срыва перехода в «Челси»? Я – да, и мне страшно представить себе, что с ним будет, если сорвётся вариант с «Реалом». В трансфер поверили все: от семьи и одноклубников до Василия Уткина и болельщиков. Думаю, в него поверил и сам Арсен. И возможное разочарование взорвёт всех нас, а ударной волной накроет Захаряна. От такого можно и не оправиться и навечно остаться в РПЛ. Так что давайте лучше продолжим верить в его скорый дебют в Испании, например, в матче с «Сельтой». Верить в проклятие Арсена я отказываюсь.