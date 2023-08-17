«Манчестер Сити» стал обладателем Суперкубка УЕФА — 2023

Завершился матч за Суперкубок УЕФА между английским «Манчестер Сити» и испанской «Севильей». Команды играли на стадионе «Георгиос Караичкакис» в Пирее. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. «Манчестер Сити» обыграл «Севилью» в серии пенальти (5:4), сыграв со счётом 1:1 в основное время.

На 25-й минуте встречи нападающий «Севильи» Юссеф Эн-Несири с передачи Маркоса Акуньи открыл счёт во встрече, выведя номинальных гостей вперёд. На 63-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер с передачи Родри сравнял счёт в матче. В оставшееся время матча каждая из команд имела моменты, чтобы забить гол и выйти вперёд, но они так и не смогли это сделать. Встреча перешла в серию послематчевых пенальти.

В серии пенальти точнее оказались футболисты «Манчестер Сити» (5:4). Решающий пенальти не смог реализовать защитник «Севильи» Неманья Гудель.

Таким образом, «Манчестер Сити» завоевал трофей — первый в своей истории в первом же участии в турнире. Для «Севильи» это уже шестое поражение в Суперкубке УЕФА. До этого андалусийцы шесть раз участвовали в розыгрыше турнира, но завоевать трофей смогли лишь однажды — в 2006 году. «Горожане» выступили в Суперкубке на правах победителя Лиги чемпионов, а «Севилья» в прошлом году выиграла Лигу Европы.