Деку высказался о своём назначении на пост спортивного директора «Барселоны»
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Бывший полузащитник «Барселоны» Деку прокомментировал своё назначение спортивным директором в каталонском клубе.
«Здорово вернуться в этот клуб. Я играл здесь, мальчишкой мечтал оказаться здесь. Мечтал играть за клуб, хотел быть частью его истории. Теперь я возвращаюсь сюда в другой роли, в роли спортивного директора. Зная масштабы клуба, я очень счастлив.
Я доволен проектом президента, с самого начала я помогал со стороны. Теперь я официально вовлечён в повседневную работу клуба. Работы много, «Барса» – это клуб, который генерирует много работы.
У нас впечатляющая команда, есть молодые игроки. У нас есть будущее и настоящее. Мы выиграли Ла Лигу и должны продолжать идти по этому пути, продолжать работать», – приводит слова Деку Sport.
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