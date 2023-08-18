Тео Уолкотт завершил карьеру в возрасте 34 лет

Бывший футболист «Арсенала» и сборной Англии Тео Уолкотт объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет. Его последним клубом 34-летнего игрока стал «Саутгемптон», где он в своё время начинал карьеру. Уолкотт написал трогательное сообщение в соцсетях.

«Первый момент, когда я надел футбольные бутсы в возрасте 10 лет, стал для меня началом особого путешествия. От игр в парке с друзьями до выступлений на крупнейших стадионах перед огромными толпами людей по всему миру.

Поддержка, оказанная мне на протяжении всего этого времени, была невероятной во всех возможных отношениях, и я искренне благодарен за неё. Я делил футбольное поле со многими замечательными игроками, и у нас осталось так много незабываемых воспоминаний.

Мне посчастливилось получить предложение, чтобы продолжать играть. Но я чувствую, что будет правильно закончить карьеру там, где я её начинал, и повесить бутсы на гвоздь. Спасибо всем, кто был со мной на этом пути», — написал Тео Уолкотт в своих соцсетях.