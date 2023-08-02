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Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры футболиста

Джанлуиджи Буффон объявил о завершении карьеры футболиста
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Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 45 лет.

«Ну вот и всё, ребята! Вы дали мне всё, я дал вам всё. Мы сделали это вместе», — написал Буффон в своих соцсетях, прикрепив видеонарезку памятных моментов из своей карьеры.

Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».

После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл в «Парму».

В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.

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