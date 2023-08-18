ЭСК признала все решения Шадыханова в матче «Зенит» — «Факел» правильными

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте опубликовал решения экспертно-судейской комиссии (ЭСК) по обращению «Зенита» с просьбой оценить работу арбитра Павла Шадыханова в матче 4-го тура РПЛ с «Факелом» (2:0). Все решения судьи были признаны правильными.
«1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 43-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Факел» №11 Никиты Моцпана в единоборстве за мяч с игроком атакующей команды «Зенит» №11 Клаудиньо в собственной штрафной площади комиссией не установлен факт очевидного нарушения правил игры, так как защитник, стелящийся в подкате при попытке блокировать полет мяча, по инерции совершил контакт с нападающим, не являющийся безрассудным, в тот момент, когда атакующий игрок уже завершил своё действие, выполнив удар в направлении ворот. В связи с этим у судьи имелись основания продолжить игру.
По этой причине комиссия поддерживает это решение судьи в данном пограничном игровом эпизоде.
2. Судья правильно не удалил с поля игрока команды «Факел» №10 Ильнура Альшина на 51-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо, совершившим контакт локтем в область шеи соперника, комиссия расценивает как безрассудные, где игрок не думает о безопасности соперника. [Но] ввиду отсутствия умысла и применения чрезмерной силы со стороны данного игрока комиссия единогласно считает, что судье следовало назначить штрафной удар и вынести игроку «Факела» предупреждение за неправильное использование рук», — гласит решение ЭСК.
- 18 августа 2023
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