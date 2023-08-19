Валя Карнавал получила букет цветов с отсылкой на «Зенит». Возможно, их отправил Мостовой

Блогер Валентина Карнаухова, известная под псевдонимом Валя Карнавал, опубликовала в своих социальных сетях фото полученного в подарок букета цветов и плюшевого медведя в футболке санкт-петербургского «Зенита».

Фото: Социальные сети

Имя отправителя девушка не называла, однако им может быть полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. Всё дело в том, что в видео, которое петербургский клуб опубликовал после матча 3-го тура РПЛ с московским «Динамо» (2:3), есть кадры с футболистом, на которых напрямую говорится о том, что цветы Карнавал отправил именно он.

«По моей последней информации, Валя Карнавал подписалась на Андрея Мостового. Он отправил ей букет», — сказал тогда другой полузащитник «Зенита» Александр Коваленко. Мостовой с улыбкой на лице попытался уговорить партнёра по команде замолчать: «Не надо, дебилы».

Официально Карнавал и Мостовой не рассказывали о своих отношениях.