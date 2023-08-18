Сергей Семак сообщил, что Родригао и Мостовой пропустят матч со «Спартаком»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Родригао и Андрей Мостовой пропустят матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.
«Что касается травмированных игроков, ситуация не изменилась. Родригао продолжает восстановление, Мостовой тоже восстанавливается, у него хорошая динамика. Дима Чистяков под вопросом, но пока не готов тренироваться в общей группе. Остальные все готовятся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
Напомним, «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд. «Спартак» в минувшем сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице.
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