Сергей Семак сообщил, что Родригао и Мостовой пропустят матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Родригао и Андрей Мостовой пропустят матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Что касается травмированных игроков, ситуация не изменилась. Родригао продолжает восстановление, Мостовой тоже восстанавливается, у него хорошая динамика. Дима Чистяков под вопросом, но пока не готов тренироваться в общей группе. Остальные все готовятся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд. «Спартак» в минувшем сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице.