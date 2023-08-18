Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Лас-Пальмас. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак сообщил, что Родригао и Мостовой пропустят матч со «Спартаком»

Сергей Семак сообщил, что Родригао и Мостовой пропустят матч со «Спартаком»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сообщил, что Родригао и Андрей Мостовой пропустят матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра состоится в воскресенье, 20 августа. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

«Что касается травмированных игроков, ситуация не изменилась. Родригао продолжает восстановление, Мостовой тоже восстанавливается, у него хорошая динамика. Дима Чистяков под вопросом, но пока не готов тренироваться в общей группе. Остальные все готовятся», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Напомним, «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России подряд. «Спартак» в минувшем сезоне финишировал на третьем месте в турнирной таблице.

Материалы по теме
Помните, когда «Спартак» опережал «Зенит» перед очной игрой? Хороший знак для Абаскаля!
Помните, когда «Спартак» опережал «Зенит» перед очной игрой? Хороший знак для Абаскаля!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023