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Осасуна — Атлетик Клуб. Прямая трансляция
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22:30 Мск
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«Атлетик» Бильбао обыграл «Осасуну» в матче Ла Лиги, Иньяки Уильямс забил после паса брата

«Атлетик» Бильбао обыграл «Осасуну» в матче Ла Лиги, Иньяки Уильямс забил после паса брата
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Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Осасуна» принимала «Атлетик» Бильбао. Игра проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Гости одержали победу со счётом 2:0.

На 11-й минуте Иньяки Уильямс вывел «Атлетик» вперёд. В роли ассистента выступил его брат Нико.

Уильямс коленом замкнул передачу от брата.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Спустя девять минут Горка Гурусета удвоил преимущество гостей. В роли ассистента вновь выступил Нико Гонсалес.

Гурусета забивает после прохода Уильямса.

В матче 1-го тура чемпионата Испании нынешнего сезона «Атлетик» проиграл мадридскому «Реалу» со счётом 0:2. «Осасуна» начала сезон Ла Лиги с победы в матче с «Сельтой» (2:0).

Испания - Примера . 2-й тур
19 августа 2023, суббота. 22:30 МСК
Осасуна
Памплона
Окончен
0 : 2
Атлетик Б
Бильбао
0:1 Уильямс – 11'     0:2 Гурусета – 20'    
Удаления: Авила – 90+4' / Сансет – 59'
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