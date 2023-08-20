«Атлетик» Бильбао обыграл «Осасуну» в матче Ла Лиги, Иньяки Уильямс забил после паса брата
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Завершился матч 2-го тура испанской Примеры, в котором «Осасуна» принимала «Атлетик» Бильбао. Игра проходила на стадионе «Эль-Садар» в Памплоне. Гости одержали победу со счётом 2:0.
На 11-й минуте Иньяки Уильямс вывел «Атлетик» вперёд. В роли ассистента выступил его брат Нико.
Уильямс коленом замкнул передачу от брата.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Спустя девять минут Горка Гурусета удвоил преимущество гостей. В роли ассистента вновь выступил Нико Гонсалес.
Гурусета забивает после прохода Уильямса.
В матче 1-го тура чемпионата Испании нынешнего сезона «Атлетик» проиграл мадридскому «Реалу» со счётом 0:2. «Осасуна» начала сезон Ла Лиги с победы в матче с «Сельтой» (2:0).
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