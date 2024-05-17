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Тер Штеген вышел на второе место по сыгранным матчам за «Барселону» среди вратарей

Тер Штеген вышел на второе место по сыгранным матчам за «Барселону» среди вратарей
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Вчера, 16 мая, «Барселона» обыграла «Альмерию» в матче 36-го тура чемпионата Испании. Встреча между командами завершилась со счётом 2:0.

Испания - Примера . 36-й тур
16 мая 2024, четверг. 22:30 МСК
Альмерия
Альмерия
Окончен
0 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Лопес Мартин – 14'     0:2 Лопес Мартин – 67'    

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген провёл 411-й матч за «Барселону» и вышел на чистое второе место по матчам за клуб среди вратарей, обойдя Андони Субисаррету (410 матчей).

Лидером по количеству сыгранных матчей за каталонский клуб среди вратарей является Виктор Вальдес — 535 матчей. Среди легионеров «Барселоны» больше тер Штегена за клуб сыграл лишь Лионель Месси (778 матчей).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Тер Штеген перешёл в «Барселону» из «Боруссии» Мёнхенгладбах в июле 2014 года. Сумма трансфера составила € 12 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает немца в € 30 млн.

В нынешнем сезоне 32-летний голкипер провёл 34 матча, 16 из которых сыграл «на ноль», в остальных пропустил 36 мячей.

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