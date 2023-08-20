Лепёхин: сегодня редкий случай, когда тяжело назвать фаворита в паре «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 5-го тура чемпионата России «Спартак» — «Зенит». Встреча состоится сегодня, 20 августа. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Сегодня редкий случай, когда тяжело определить фаворита в паре «Спартак» — «Зенит», хоть и «Зенит» для меня фаворит любого матча в последние три-четыре года. Но сегодня с переменами в команде, с уходом ведущих футболистов шансы у «Спартака» и «Зенита» равны. Расцениваю эту игру как ничейную, прогноз по счёту — 1:1.

Как такового преимущества не будет ни у кого — будет более-менее равная игра. «Зенит» будет больше владеть мячом в процентном соотношении, но это не говорит о преимуществе. У «Зенита» будет больше контроля мяча, а у «Спартака» больше быстрых атак.

Я до сих пор не могу понять, за счёт чего «Зенит» в этом году будет бороться за чемпионство. Однозначно будет, но пока не видно, какими способами. Но в турнирном плане поражение в этом матче ни для «Спартака», ни для «Зенита» не станет проблемой. Все теряют очки, и лидирующих на данном этапе «Краснодар» и «Урал» всё равно нагонят те же «Спартак», ЦСКА или «Зенит». Ничего страшного после поражения не будет, но неприятно после пяти туров находиться на восьмом месте», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.