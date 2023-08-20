Российская Премьер-Лига: результаты матчей 5-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 20 августа, были сыграны последние три матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги. Действующий чемпион «Зенит» на выезде переиграл московский «Спартак» в центральном матче тура. Дебютную победу в сезоне одержал «Факел», а грозненский «Ахмат» под руководством нового тренера Мирослава Ромащенко разгромил «Оренбург»
Все результаты матчей 5-го тура РПЛ:
«Рубин» – «Крылья Советов» – 2:1;
«Динамо» – ЦСКА – 2:1;
«Балтика» – «Урал» – 0:1;
«Краснодар» – «Локомотив» – 1:1;
«Сочи» – «Ростов» – 4:0;
«Факел» – «Пари Нижний Новгород» – 2:0;
«Спартак» – «Зенит» – 1:3;
«Ахмат» – «Оренбург» – 4:0.
Во главе турнирной таблицы установилось двоевластие: «Краснодар» впервые потерял очки и позволил «Уралу» себя догнать – у двух клубов по 13 очков, но южане опережают конкурента по дополнительным показателям. На третье место поднялось «Динамо» (10), выдавшее серию из трёх побед, столько же очков у «Зенита», который расположился на четвёртой строчке.
Набрав первые очки в сезоне, последнюю строчку таблицы покинул «Факел» (3). Замыкает рейтинг теперь «Оренбург», в активе которого всего одно очко.
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