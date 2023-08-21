Масалитин: Абаскаль в первом тайме матча с «Зенитом» обыграл сам себя

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин отреагировал на победу «Зенита» в матче 5-го тура чемпионата России со «Спартаком» (3:1).
«Появление Вендела плодотворно сказалось на игре «Зенита». Он соединил оборону с атакой. Команде не хватало этого в первых турах. Вендел в нужный момент показал свои лидерские качества, забив два гола.
Он вернул команде уверенность. Теперь «Зенит» может играть и выигрывать, показывая футбол, который хотят видеть зрители. Понятно, что пока коллектив перестраивается и ищет свою игру. Отсутствие лидеров ощущается. Контур коллектива пока только вырисовывается.
У «Спартака» большие проблемы в обороне, мы не видим Джикию на прежнем уровне. По сравнению с прошлым годом виден прогресс Дуарте. На каждую игру Абаскаль выпускает новую пару защитников. Он удивил всех с составом и обыграл в первом тайме сам себя. На такие матчи должен выходить уже сыгранный состав. Медину зачем-то поставил в центр, а Бонгонда посадил на лавку», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
- 21 августа 2023
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